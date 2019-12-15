Зеленский рассказал российским журналистам о встрече с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский в кулуарах саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря рассказал съёмочной группе телеканала «Россия 1» о встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передаёт РИА Новости, журналисты программы «Москва. Кремль. Путин» спросили у Зеленского, как прошла его первая встреча с российским лидером на полях нормандского саммита.

«Первая встреча личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы», — рассказал он.

Также Зеленский заявил, что встречи в нормандском формате по Донбассу дают возможность положить конец войне на Украине.

Он добавил, что новый нормандский саммит состоится через четыре месяца. По словам Зеленского, «много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов».

Украинский президент уточнил, что у Киева «немножко другие взгляды» на Минские соглашения, но главное, по его мнению, то, что положено начало общению.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Зеленский кратко побеседовали в Париже в формате один на один.

Зеленский заявлял, что не давал полноценное интервью российскому телеканалу, а ответил на вопрос одной из журналисток после нормандского саммита.