МИД России отреагировал на доклад миссии ООН по Украине

МИД России прокомментировал распространённый в Женеве доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине за период с августа по ноябрь 2019 года.

Отмечается, что ситуация на Украине остаётся напряжённой, продолжают гибнуть и получать ранения дети. При этом десятки тысяч семей за пять лет вооружённого конфликта лишились своих домов. По данным МИД, киевские военные занимают дома гражданских лиц и пользуются коммунальными услугами за их счёт.

При этом в МИД заявили, что разделяют озабоченность миссии по поводу продолжающихся грубых систематических нарушений со стороны украинских властей.

«В частности, в докладе упоминаются случаи внесудебных казней, произвольных задержаний, одиночного содержания под стражей, применения пыток и жестокого обращения с гражданским населением на подконтрольных Киеву территориях», — отметили в ведомстве.

Внешнеполитическое ведомство также разделяет обеспокоенность ООН касательно судебных разбирательств по убийствам в Одессе в мае 2014 года. При этом в сообщении говорится, что в Москве не удивлены отсутствием подвижек в установлении виновных в убийствах в ходе событий «евромайдана» в Киеве.

«Все эти факты свидетельствуют о неспособности Киева проявить политическую волю и провести тщательные и беспристрастные расследования фактов нарушений прав человека со стороны сотрудников Вооружённых сил и Службы безопасности Украины», — указали в МИД.

Также в ведомстве отметили неготовность и явное нежелание властей Украины обеспечивать права национальных меньшинств.

«Отвергаем голословные обвинения в якобы жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — указывается в сообщении.

Министерство призвало экспертов ООН опираться на официальные источники информации.