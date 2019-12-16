Киргизия получит от России 100 тысяч доз вакцины от кори

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия отправит Киргизии на безвозмездной основе примерно 100 тыс. доз российской вакцины от кори.

«100 тыс. доз коревой вакцины производства ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора будут переданы в ближайшее время безвозмездно Киргизии при поддержке правительства России. В начале 2019 года такая помощь была оказана Белоруссии», — цитирует её РИА Новости.

По словам Поповой, в России ситуация с заболеваемостью корью находится под контролем. За девять месяцев 2019 года заболеваемость составила 27,5 случая на 1 млн населения.

Ранее государственный санитарный врач Казахстана Жанбарбек Бекшин заявил, что с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года на территории страны от кори скончались 19 человек.

В августе Национальный институт общественного здоровья Польши заявил, что в стране значительно возросло число заболевших корью.