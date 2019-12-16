Киргизия получит от России 100 тысяч доз вакцины от кори

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия отправит Киргизии на безвозмездной основе примерно 100 тыс. доз российской вакцины от кори.
Киргизия получит от России 100 тысяч доз вакцины от кори
  • РИА Новости

«100 тыс. доз коревой вакцины производства ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора будут переданы в ближайшее время безвозмездно Киргизии при поддержке правительства России. В начале 2019 года такая помощь была оказана Белоруссии», — цитирует её РИА Новости.

По словам Поповой, в России ситуация с заболеваемостью корью находится под контролем. За девять месяцев 2019 года заболеваемость составила 27,5 случая на 1 млн населения.

Ранее государственный санитарный врач Казахстана Жанбарбек Бекшин заявил, что с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года на территории страны от кори скончались 19 человек.

В августе Национальный институт общественного здоровья Польши заявил, что в стране значительно возросло число заболевших корью.

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