Пушков оценил заявление Киева о возможности введения миротворцев ООН в Донбасс

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что украинская сторона не исключает возможности введения миротворцев ООН в Донбасс.

Соответствующий пост сенатор опубликовал на своей странице в Twitter.

Политик отметил, что без согласия России в Совете Безопасности ООН никто не сможет отправить миротворцев в Донбасс, поэтому Киеву стоит прекратить фантазировать на данную тему и сосредоточиться на отведении вооружённых сил от линии соприкосновения.

«В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий», — указал он.

Ранее Пристайко заявил, что, если урегулирования конфликта в Донбассе не удастся достичь на базе Минских соглашений, Киев может обратиться в ООН с просьбой ввести в регион миротворцев миссии.