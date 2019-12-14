В ДНР обвинили ВСУ в обстреле окраины Горловки

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные обстреляли западную окраину Горловки.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В период с 12:30 до 12:50 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённого пункта Широкая Балка», — указывается в заявлении.

В СЦКК добавили, что при обстреле было выпущено 12 мин калибром 120 мм и 82 мм, произведено 30 выстрелов из БМП-2. Также использовались гранатомёты и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Ранее в ДНР заявили о двух погибших при снайперском обстреле со стороны ВСУ.