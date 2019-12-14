В ДНР обвинили ВСУ в обстреле окраины Горловки
- Reuters
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Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«В период с 12:30 до 12:50 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённого пункта Широкая Балка», — указывается в заявлении.
В СЦКК добавили, что при обстреле было выпущено 12 мин калибром 120 мм и 82 мм, произведено 30 выстрелов из БМП-2. Также использовались гранатомёты и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
Ранее в ДНР заявили о двух погибших при снайперском обстреле со стороны ВСУ.