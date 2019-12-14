В ДНР оценили заявление Авакова о роспуске Народной милиции республики

Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков оценил заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости роспуска Народной милиции самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик для проведения выборов в Донбассе.

«Заявления Авакова косвенно подтверждают планы по геноциду населения Донбасса, которые вынашивает украинская постмайданная власть», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, главе МВД Украины хотелось бы, чтобы Народная милиция ДНР и ЛНР была распущена, чтобы бойцы украинских националистических группировок «безнаказанно могли расправиться с невооружёнными мирными жителями».

Вместе с этим Куренков подчеркнул, что все участники нормандского саммита, включая президента Украины Владимира Зеленского, подтвердили безальтернативность Минских соглашений и приверженность реализации формулы Штайнмайера.



«Это значит, что о роспуске Народной милиции не может идти и речи, а кровавые фантазии Авакова никому не интересны», — заключил депутат.

Ранее СМИ сообщали, что Аваков заявил, что для проведения выборов в Донбассе ЛНР и ДНР должны распустить Народную милицию.

Летом 2018 года Аваков заявил, что операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без применения военных сил.