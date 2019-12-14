Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что у подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета была изъята разобранная противопехотная мина МОН-50.

«Мы нашли мину МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии», — цитирует ТАСС слова Авакова, сказанные в эфире телепрограммы «Свобода слова Савика Шустера». Министр пояснил, что данная находка рассматривается следствием как доказательство преступления. Отмечается, что накануне обыска подозреваемый пытался вынести мину из квартиры. Ранее Арсен Аваков заявил, что материалы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета носят шокирующий характер. 12 декабря Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста.