В Грузии продали резиденцию Саакашвили

Короткая ссылка
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что власти страны продали на аукционе резиденцию, принадлежавшую бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили.

Уточняется, что резиденция была продана в рамках проекта «100 инвестиционных предложений для бизнеса».

«Среди проданных объектов в рамках проекта «100 инвестиционных предложений для бизнеса» оказалась и президентская резиденция, расположенная в Местии, которая сегодня на аукционе была продана за 7,5 млн лари, что на 308% больше по сравнению с начальной ценой», — цитирует её ТАСС.

Как уточняет агентство, президентская резиденция была построена в посёлке Местия в 2011 году. 

В сентябре Саакашвили сообщил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы для восстановления её «государственности»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить