В Грузии продали резиденцию Саакашвили

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что власти страны продали на аукционе резиденцию, принадлежавшую бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили.

Уточняется, что резиденция была продана в рамках проекта «100 инвестиционных предложений для бизнеса».

«Среди проданных объектов в рамках проекта «100 инвестиционных предложений для бизнеса» оказалась и президентская резиденция, расположенная в Местии, которая сегодня на аукционе была продана за 7,5 млн лари, что на 308% больше по сравнению с начальной ценой», — цитирует её ТАСС.

Как уточняет агентство, президентская резиденция была построена в посёлке Местия в 2011 году.

В сентябре Саакашвили сообщил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы для восстановления её «государственности»