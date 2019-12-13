СМИ: Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруссии

С 11 декабря компании-трейдеры после почти недельного перерыва возобновили поставки электроэнергии из России и Белоруссии на Украину.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источники на энергетическом рынке.

По словам собеседников, 11—13 декабря поставки электроэнергии из России выросли с 480 тыс. кВт⋅ч (11 декабря) до 1,26 млн кВт⋅ч (13 декабря).

При этом импорт электроэнергии из Белоруссии был восстановлен 7 декабря. За последнюю неделю он осуществлялся в объёме 2,6—5,3 млн кВт⋅ч в сутки.

Как уточняет агентство, 4 декабря Верховная рада внесла изменения в закон «О рынке электроэнергии», которыми был запрещён импорт электроэнергии по двусторонним договорам с Россией. Вместе с тем была оставлена возможность импорта для сбыта электроэнергии на рынке «на сутки вперед». Таким образом, возможность импорта электроэнергии из России на Украину остаётся.

Ранее Рада отклонила проект постановления об отмене ранее принятого законопроекта, который предусматривает запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из России.

1 декабря сообщалось, что украинские трейдеры прекратили импорт электроэнергии из Белоруссии.