На Украине заявили о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии
- РИА Новости
По его словам, импорт электроэнергии из Белоруссии прекращён с 01:00 по местному времени (02:00 мск).
Он объяснил это тем, что стоимость белорусской электроэнергии в настоящее время выше, чем украинской.
Указывается, что общий импорт электроэнергии на Украину составляет 0,1—1,7% от потребления.
Участник рынка добавил, что импорт электроэнергии из России на Украину ночью составляет 16 мВт, а днём — порядка 200—300 мВт при потреблении 16 000—21 000 мВт.
Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что украинские власти якобы решили отказаться от закупок электроэнергии у России.