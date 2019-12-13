Пушков считает предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений
«Передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьёт Минские соглашения», — написал Пушков в своём Twitter.
Передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьет Минские соглашения. Туда сразу же ринутся батальоны, начнется удушение ДНР/ЛНР. "Нормандский формат" будет отброшен Киевом за ненадобностью. Нынешнее состояние границы - гарантия и минского процесса, и безопасности людей.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 декабря 2019 г.
По его словам, в таком случае в Донбасс «сразу же ринутся батальоны».
«Нормандский формат» будет отброшен Киевом за ненадобность», — добавил он.
Ранее Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.