Пушков считает предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о передаче украинским военным контроля над границей с Россией до выборов в Донбассе является «убийством» Минских соглашений.

«Передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьёт Минские соглашения», — написал Пушков в своём Twitter.

Передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьет Минские соглашения. Туда сразу же ринутся батальоны, начнется удушение ДНР/ЛНР. "Нормандский формат" будет отброшен Киевом за ненадобностью. Нынешнее состояние границы - гарантия и минского процесса, и безопасности людей. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 декабря 2019 г.

По его словам, в таком случае в Донбасс «сразу же ринутся батальоны».

«Нормандский формат» будет отброшен Киевом за ненадобность», — добавил он.

Ранее Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.