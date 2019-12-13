Пушков считает предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о передаче украинским военным контроля над границей с Россией до выборов в Донбассе является «убийством» Минских соглашений.

«Передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьёт Минские соглашения», — написал Пушков в своём Twitter.

По его словам, в таком случае в Донбасс «сразу же ринутся батальоны».

«Нормандский формат» будет отброшен Киевом за ненадобность», — добавил он.

Ранее Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.

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