Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.

9 декабря Владимир Путин, говоря о контракте на поставку и транзит газа, процитировал стихотворение «А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть, и будет».

«А у нас газопровод. И в этом баланс», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Он также выразил уверенность, что контракт на транзит газа по территории Украины будет продлён.

По его словам, новый контракт будет основываться на экономических интересах.

Ранее Зеленский оценил вероятность продления контракта на транзит газа из России в Европу через Украину с 1 января 2020 года.

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