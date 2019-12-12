Премьер Грузии отправился с официальным визитом на Украину

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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отправился с официальным визитом на Украину.
Премьер Грузии отправился с официальным визитом на Украину
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации грузинского правительства.

«В рамках визита состоится встреча премьер-министра Грузии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава правительства также встретится с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым», — указывается в заявлении.

Также Гахария примет участие в саммите глав правительств стран — участниц ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. — RT), который в этом году проходит в Киеве.

Гахария официально вступил в должность премьер-министра Грузии 9 сентября.

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