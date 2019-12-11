Эксперт прокомментировал ситуацию с судом по делу о долге Украины перед Россией

Профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, почётный адвокат России Александр Костанянц в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра финансов России Антона Силуанова о том, что Британский верховный суд может вынести решение по делу о долге Украины перед Россией к середине 2020 года.

«Чисто юридически никаких судебных перспектив у Украины не выплатить деньги России, конечно, нет. Заёмные отношения и с точки зрения национального законодательства, и по нормам международного права основаны на договорных началах. Это означает, что Киев чётко понимал последствия и условия получения средств от Москвы, когда заключал соглашение и брал на себя ответственность вернуть взятые деньги с процентами. Равно как договор прописывает и порядок рассмотрения спора», — отметил Костаянц.

Он также добавил, что нет никаких оснований для Киева защищаться от исковых требований и препятствовать взысканию долга и в юридическом плане дело для Украины заведомо проигрышное, однако стоит также учитывать политический аспект, из-за которого есть вероятность, что суд может затягивать вынесение окончательного решения.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что решение британского Верховного суда о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено к середине 2020 года.