Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.

Он процитировал слова Авакова о том, что украинского министра «близко не подпустили» к переговорам. Также он заявил, что Аваков «активно допивал вино» после ужина лидеров нормандской четвёрки.

«Померольчик», по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да ещё к тому же и пьяного», — приводит слова Суркова ТАСС.

Сурков отметил, что переговоры в Париже не были «ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными».

Ранее Аваков заявил, что в ходе обсуждения Донбасса на нормандском саммите в Париже президент Украины Владимир Зеленский сорвался на министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а у Суркова «сдали нервы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такого инцидента не было.