Песков опроверг слова Авакова о «сдаче нервов» на нормандском саммите

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита «сдали нервы».
Песков опроверг слова Авакова о «сдаче нервов» на нормандском саммите
  • РИА Новости

«Нет. Не было», — ответил представитель Кремля на вопрос, был ли подобный инцидент. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Аваков заявил, что обстановка саммита в Париже была эмоциональной, а у некоторых членов российской и украинской делегаций «сдали нервы».

По его словам, обсуждая ситуацию в Донбассе, украинский лидер Владимир Зеленский сорвался на главу МИД России Сергея Лаврова, а у помощника российского президента Владислава Суркова «сдали нервы».

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