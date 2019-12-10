Песков опроверг слова Авакова о «сдаче нервов» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита «сдали нервы».

«Нет. Не было», — ответил представитель Кремля на вопрос, был ли подобный инцидент. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Аваков заявил, что обстановка саммита в Париже была эмоциональной, а у некоторых членов российской и украинской делегаций «сдали нервы».

По его словам, обсуждая ситуацию в Донбассе, украинский лидер Владимир Зеленский сорвался на главу МИД России Сергея Лаврова, а у помощника российского президента Владислава Суркова «сдали нервы».