В Кремле прокомментировали ход переговоров в нормандском формате

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Лидеры стран «нормандской четвёрки» продолжают обсуждение подготовленного ранее совместного документа. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали ход переговоров в нормандском формате
  • Reuters

«Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа. Обсуждаются текущие вопросы», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее в Елисейском дворце в Париже стартовали переговоры лидеров «нормандской четвёрки» — России, Украины, Франции и Германии. 

Позднее в офисе украинского лидера сообщили, что стороны на встрече обсуждают итоговое коммюнике, а настроение у участников встречи «достаточно рабочее».

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