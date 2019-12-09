В Кремле прокомментировали ход переговоров в нормандском формате
- Reuters
«Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа. Обсуждаются текущие вопросы», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее в Елисейском дворце в Париже стартовали переговоры лидеров «нормандской четвёрки» — России, Украины, Франции и Германии.
Позднее в офисе украинского лидера сообщили, что стороны на встрече обсуждают итоговое коммюнике, а настроение у участников встречи «достаточно рабочее».