У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»

В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой».

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

Отмечается, что, по словам присутствующих, они вышли на акцию с требованием к Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов Украины во время встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.

Ранее в Киеве на майдане Незалежности завершилась акция «Красные линии для Зеленского», прошедшая в преддверии переговоров в нормандском формате, которые должны состояться в Париже 9 декабря.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что главной «красной линией» для украинской делегации на предстоящем саммите «нормандской четвёрки» является государственная граница страны.