Белорусская оппозиция проводит акцию против интеграции с Россией

В центре Минска белорусская оппозиция проводит несанкционированные акции против углубленной интеграции с Россией и подписания дорожных карт. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что одну из акций организовала общественная кампания «Свежий ветер».

Как уточняется, её организаторы призвали белорусов выстроиться в «живую цепь» вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка.

Как сообщает агентство, в центре Минска вдоль проспекта выстроились несколько цепочек из людей. При этом за акцией наблюдают сотрудники правоохранительных органов. Один из милиционеров предупредил участников, что эта акция не была разрешена Мингорисполкомом, и призвал участников разойтись, он также напомнил о возможной административной ответственности в соответствии с законодательством.

Ещё одна несанкционированная акция проходит на Октябрьской площади.

Сообщается, что эту акцию координирует сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

К её началу на площади собрались несколько сотен человек, некоторые из которых развернули традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, а также флаги Евросоюза, выступая тем самым за развитие контактов с ЕС.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом в Сочи заявил, что в России нет никаких «антибелорусских элементов».