Белорусская оппозиция проводит акцию против интеграции с Россией
- Reuters
Отмечается, что одну из акций организовала общественная кампания «Свежий ветер».
Как уточняется, её организаторы призвали белорусов выстроиться в «живую цепь» вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка.
Как сообщает агентство, в центре Минска вдоль проспекта выстроились несколько цепочек из людей. При этом за акцией наблюдают сотрудники правоохранительных органов. Один из милиционеров предупредил участников, что эта акция не была разрешена Мингорисполкомом, и призвал участников разойтись, он также напомнил о возможной административной ответственности в соответствии с законодательством.
Ещё одна несанкционированная акция проходит на Октябрьской площади.
Сообщается, что эту акцию координирует сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.
К её началу на площади собрались несколько сотен человек, некоторые из которых развернули традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, а также флаги Евросоюза, выступая тем самым за развитие контактов с ЕС.
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом в Сочи заявил, что в России нет никаких «антибелорусских элементов».