Вышинский передал в RSF список преследуемых на Украине журналистов

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Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский передал генеральному секретарю международной организации «Репортёры без границ» (RSF) Кристофу Делуару список журналистов, которые подвергаются уголовным преследованиям на Украине.
Вышинский передал в RSF список преследуемых на Украине журналистов
  • РИА Новости

Он пояснил, что «это то, что условно называлось «списком Вышинского».

«То, что я оглашал в своё время в Совфеде», — цитирует РИА Новости Вышинского.

Он рассказал, что в списке — журналисты, которые были в тюрьме. По его словам, многие из них уже выпущены на свободу, но по-прежнему находятся под уголовным преследованием.

Вышинский выразил надежду, что RSF обратит внимание на эти случаи. 

В начале ноября директор института массовой информации Оксана Романюк заявила, что на Украине с начала года пострадали 208 журналистов в результате своей профессиональной деятельности.

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