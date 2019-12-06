Вышинский передал в RSF список преследуемых на Украине журналистов
- РИА Новости
Он пояснил, что «это то, что условно называлось «списком Вышинского».
«То, что я оглашал в своё время в Совфеде», — цитирует РИА Новости Вышинского.
Он рассказал, что в списке — журналисты, которые были в тюрьме. По его словам, многие из них уже выпущены на свободу, но по-прежнему находятся под уголовным преследованием.
Вышинский выразил надежду, что RSF обратит внимание на эти случаи.
В начале ноября директор института массовой информации Оксана Романюк заявила, что на Украине с начала года пострадали 208 журналистов в результате своей профессиональной деятельности.