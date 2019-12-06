В Узбекистане завершили следствие по новому делу Гульнары Каримовой

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Генеральная прокуратура Узбекистана завершила следствие по новому уголовному делу в отношении дочери первого президента страны Гульнары Каримовой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Узбекистане завершили следствие по новому делу Гульнары Каримовой
  • РИА Новости

«В настоящее время следствие по делу окончено, Каримова Г. знакомится с материалами уголовного дела с участием адвокатов», — говорится в сообщении.

В 2015 году Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. В 2017-м её приговорили к 10 годам лишения свободы, однако позднее наказание заменили на ограничение свободы на пять лет с отбыванием по месту жительства её дочери в Ташкенте. 

В начале марта из-за нарушений условий отбывания наказания Каримову перевели в колонию. В августе против неё возбудили новые дела о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам государства.

Сумма нанесённого ущерба оценивается более чем в $165 млн и 85 млрд сумов (около $9 млн), уточнили в пресс-службе.

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