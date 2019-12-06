В Минфине Украины заявили о снижении госдолга страны
- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
По словам министра, в следующем году госдолг планируется снизить до уровня менее чем 50%.
«Мы уменьшили долг уже в этом году до менее чем 60%. В следующем году в наших планах снизить его до цифры, которая будет меньше, чем 50%», — сказала она.
Ранее кабинет министров Украины собирался предложить Верховной раде создать долговое агентство для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению госдолгом.