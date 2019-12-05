МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме
- РИА Новости
«С украинской стороны была высказана обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать украинский Крым», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны подтвердили приверженность принципам взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированных в двустороннем Договоре о дружбе и сотрудничестве от 20 января 1994 года.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией. В Киеве выразили глубокую обеспокоенность данными заявлениями.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.