МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

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Посол Казахстана на Украине Самат Ордабаев был приглашён в украинский МИД после высказываний президента Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме
  • РИА Новости

«С украинской стороны была высказана обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать украинский Крым», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны подтвердили приверженность принципам взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированных в двустороннем Договоре о дружбе и сотрудничестве от 20 января 1994 года.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией. В Киеве выразили глубокую обеспокоенность данными заявлениями.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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