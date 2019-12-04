Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму

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Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму
  • Reuters

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжёлое слово применительно к Крыму», — сказал он в интервью Deutsche Welle.

Токаев добавил, что Казахстан отмечает «абсолютно доверительные, добрососедские отношения» с Российской Федерацией.

В августе глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек призвал лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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