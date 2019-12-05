На Украине планируют запретить въезд в Россию по внутреннему паспорту

Правительство Украины с 1 марта 2020 года может запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Об этом сообщил глава Департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — цитирует дипломата УНИАН.

Он пояснил, что проект приостанавливает действие положений соглашений, заключённых в период 1997 и 2011 годов.

Объясняя необходимость такого решения, Погорельцев отметил ежегодный рост числа случаев выявления подделок документов. По его словам, это создаёт угрозу незаконного вывоза детей.

Кроме того, указал он, как внутренний паспорт, так и свидетельство о рождении не содержат информацию о личности латиницей, что делает невозможной проверку лица на наличие возможных ограничений на пересечение границы, а также не позволяет автоматически считать информацию при прохождении погранконтроля.

В июне крымские пограничники задержали двух украинцев, находившихся в розыске.