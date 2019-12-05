В Одессе локализовали пожар в колледже
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Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины по Одесской области.
«По состоянию на 06:45 (07:45 мск) 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделения ГСЧС проводят тушение отдельных очагов тления в здании», — заявили в ведомстве.
В ликвидации пожара принимают участие 103 человека, также задействовано 16 единиц техники.
«В результате пожара один человек погиб и 27 пострадали, из них 13 подростков и семь сотрудников ГСЧС», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пожар в Одесском колледже мог возникнуть из-за сломанного удлинителя.