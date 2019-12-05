Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России
- © Kremlin Pool
- globallookpress.com
Соответствующее заявление Лукашенко сделал в ходе обращения к парламентариям.
По его словам, белорусские власти не собираются «сдавать независимость и суверенитет страны».
«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — заявил он.
В октябре Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество.