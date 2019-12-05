Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России». Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Соответствующее заявление Лукашенко сделал в ходе обращения к парламентариям.

По его словам, белорусские власти не собираются «сдавать независимость и суверенитет страны».

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — заявил он.

В октябре Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить