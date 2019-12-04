СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
СБУ проводит обыски в офисе Медведчука
  • РИА Новости

Об этом телеканалу «112 Украина» заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

«По этому адресу находится офис лидера политсовета политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Меня не пустили в этот офис, он закрыт. Двери мне открыли вооружённые автоматами люди с надписями на груди «СБУ». Похоже, сотрудники СБУ проводят какие-то следственные действия в этом офисе», — сказал он.

По его словам, обыски у депутатов Верховной рады являются преступлением.

Он также отметил, что происходящее напоминает месть со стороны сотрудников СБУ за обращение политсилы, направленное в Государственное бюро расследований (ГБР).

«В этом обращении оппозиционные депутаты потребовали от ГБР возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников Службы безопасности Украины, которые, по информации СМИ, осуществляют незаконную слежку с применением оперативно-технических средств в отношении «Оппозиционной платформы — За жизнь», — добавил он.

Ранее в Харькове неизвестные облили красной краской офис украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и примотали скотчем к входной двери здания гранату.

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