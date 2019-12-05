Граждане ДНР подали 3700 жалоб в ЕСПЧ

Общественная организация «Справедливая защита», которая собирает доказательства военных преступлений на юго-востоке Украины, помогла гражданам самопровозглашённой ДНР подать 3700 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в интервью RT сообщил руководитель организации адвокат Виталий Галахов.

«Решения ЕСПЧ носят компенсационный характер. Подаваемые жалобы в основном связаны с разрушением жилья и уничтожением другого имущества в результате артиллерийских обстрелов Вооружёнными силами Украины. Люди, получившие ранения или потерявшие родственников, также вправе обращаться в ЕСПЧ», — рассказал Галахов.

По его словам, на данный момент ещё ни одна жалоба не была рассмотрена ЕСПЧ.

«Но мы регулярно получаем уведомления об их регистрации. Этап судебного производства, который предшествует сообщению о жалобе властям государства-ответчика, может занимать до 5—7 лет», — указал он.

Как отметил Галахов, только после этого жалоба начинает рассматриваться, а наиболее приоритетными являются дела, связанные с жизнью человека и его здоровьем.

«Все остальные — в порядке поступления. Но почему-то в нашем случае Европейский суд не спешит извещать о жалобах украинские власти. По всей видимости, из-за того, что конфликт ещё не закончен. На мой взгляд, если бы международные судебные инстанции были порасторопнее, то сам факт открытия производства в Международном уголовном суде или начало рассмотрения в ЕСПЧ существенно бы снизил интенсивность беспорядочных обстрелов гражданских объектов и сохранил бы жизни мирных граждан», — добавил адвокат.

21 ноября сообщалось, что жители города Ясиноватая в ДНР обратились в ЕСПЧ с требованиями возместить ущерб, причинённый обстрелами со стороны ВСУ.

Полная версия интервью — в материале RT.