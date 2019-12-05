«Это вопрос политический, а не правовой»: Виталий Галахов о заявлениях граждан ДНР в международные суды

В 2015 году в Донецке была основана «Общественная комиссия по фиксации военных преступлений». Жители Донбасса объединились, чтобы собрать доказательства военных преступлений украинских военных. Год назад комиссия была преобразована в общественную организацию «Справедливая защита». Собранные материалы направляются в международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека. Руководитель «Справедливой защиты» адвокат Виталий Галахов объяснил RT, почему многочисленные жалобы и заявления в международные инстанции пока остаются без рассмотрения по существу.

— Как вы получаете данные о раненых и погибших в результате артобстрелов?

— С первых дней работы мы столкнулись с тем, что информация разрозненная, неполная и находится в разных ведомствах. В условиях продолжающегося вооружённого конфликта (особенно в 2014—2015 годах) никто не вёл точного учёта. Поэтому наша общественная организация стала заниматься фиксацией подобных фактов и вести свой учёт. Наша основная работа заключается в том, чтобы собрать сведения, опросить пострадавших или их родственников и очевидцев. Информацию об обстрелах мы получаем из СМИ, от правоохранительных органов, а также из сообщений Совместного центра по контролю и координации.

Если при обстреле погибли или пострадали люди, мы, как правило, выезжаем на место происшествия, чтобы зафиксировать факт обстрела, определить, откуда он производился, опросить свидетелей и потерпевших. Дальше осуществляется сбор документов, подтверждающих факт гибели или ранения, в основном это медицинские документы. Нам важно подтвердить, что человек получил ранение или был убит. Также к делу мы приобщаем фото и видеорепортажи журналистов. И все собранные нами материалы направляются в Международный уголовный суд.

— Почему именно туда?

— Международный уголовный суд привлекает к ответственности за преступления против человечности, военные преступления, преступления геноцида. Дополнительными протоколами к Женевским конвенциям определено, что мирные граждане не должны являться объектом нападения. Запрещаются акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское население и применение оружия неизбирательного действия. В соответствии с частью 2 (с), (е) ст. 8 Римского Статута к военным преступлениям также относится умышленное нанесение ударов по гражданскому населению, по гражданским объектам.

Мы считаем, обстрелы в таких населенных пунктов, как Коминтерново, Саханка, Ленинское, и других, носят террористический характер, потому что их обстреливают по несколько раз в день. За это кто-то должен нести ответственность. Обычно это первые лица государства или высший командный состав. Наша задача — предоставить достоверные и объективные факты Международному уголовному суду и добиться возбуждение уголовного производства.

— Сколько материалов уже передано в Международный уголовный суд?

— Мы уже передали в суд материалы более чем по 1800 пострадавшим.

— Есть перспективы возбуждения уголовного производства и на каком основании суд может отказать в возбуждении производства?

— Мы надеемся, что перспективы есть, так как кроме нас, данными фактами располагает миссия ОБСЕ и миссия Управления Верховного комиссара ООН про правам человека, что отражается в их отчетах и докладах. Насколько мне известно, доклады ООН регулярно направляются прокурору Международного уголовного суда. Но вот когда будет начато расследование, это, наверное, одному Богу известно. Ждем и продолжаем активно работать.

На мой взгляд, в нашем случае политика имеет больший вес, чем право. Свежий пример, отказ Международного уголовного суда возбуждать дело в отношении американских военных за преступления, совершенные в Афганистане. Американская сторона заявила, что если Международный уголовный суд возбудит дело, то все, кто в этом будет принимать участие, попадут под санкции США и суд отказал прокурору Международного уголовного суда в санкции на проведения расследования. О каком справедливом правосудии можем говорить в такой ситуации? Но Украина, это не США, так что надежда умирает последней.

— Что за жалобы вы направляете в Европейский суд по правам человека?

— Существует Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, участником которой является Украина. За нарушение норм этой Конвенции Европейский суд выносит решение в отношении государства, а не какого-нибудь конкретного должностного лица. Решения ЕСПЧ носят компенсационный характер. Подаваемые жалобы в основном связаны с разрушением жилья и уничтожением другого имущества в результате артиллерийских обстрелов. Люди, которые получили ранения или у которых погибли родственники, также вправе обращаться в ЕСПЧ.

— Что нужно для подачи жалобы в ЕСПЧ?

— В первую очередь это сведения о событии, при каких обстоятельствах и какими действиями был причинен вред. А дальше целый пакет подтверждающих документов, включающий фотографии и акты, свидетельствующие о разрушении или уничтожении имущества. Копии медицинских документов, подтверждение размера причиненного материального вреда. Эти сведения необходимы для заполнения формуляра. В этот формуляр вносится юридическое обоснование, после чего его подписывает заявитель.

— Какое количество сотрудников «Справедливой защиты» обрабатывает эти данные?

— По каждому из направлений — ЕСПЧ и Международный уголовный суд работает по четыре человека.

— Все они юристы?

— Нет, не все. Есть люди с экономическим или политологическим образованием. В нашей работе главное — умение общаться с людьми и собирать достоверную информацию. Естественно, что тексты направляемых в международные инстанции заявлений и жалоб готовят специалисты в области права.

— Сколько жалоб подано в ЕСПЧ от пострадавших граждан ДНР?

— На сегодняшний день – более 3700 жалоб.

— Сколько из них уже рассмотрены?

— Ни одной. Но мы регулярно получаем уведомления о их регистрации. Этап судебного производства, который предшествует сообщению о жалобе властям государства-ответчика может занимать до пять—семь лет. Только после этого жалоба начинает рассматриваться. Наибольший приоритет имеют дела, связанные с жизнью человека и его здоровьем. Все остальные – в порядке поступления. Но почему-то в нашем случае Европейский суд не спешит извещать о жалобах украинские власти. По всей видимости из-за того, что конфликт еще не закончен. На мой взгляд, если бы международные судебные инстанции были бы порасторопней, то сам факт открытия производства в Международно угловном суде или начало рассмотрения в ЕСПЧ существенно бы снизил интенсивность беспорядочных обстрелов гражданских объектов и сохранил бы жизни мирных граждан.

Также по теме Дарья Морозова: «Главное — это право на жизнь» После начала вооружённого противостояния на юго-востоке Украины Донбасс оказался на грани гуманитарной катастрофы. Люди теряли родных...

— Есть наказания за невыполнение решений Европейского суда?

—Естественно. Решение суда должно быть выполнено в течение трех месяцев, после того, как оно поступит к органам исполнительной власти страны-ответчика. Как правило, решения выполняются, денежные средства выплачиваются. Если нет, то Кабинет министров Совета Европы может применить санкции, вплоть до исключения, например, из Совета Европы. Но на практике я такого еще не встречал.

— Сотрудничаете ли вы с международными наблюдателями, которые работают на Донбассе? Они делятся информацией?

— Я бы не сказал, что мы сотрудничаем, но они достаточно полно осведомлены о нашей деятельности, так как с представителями миссии ООН мы встречаемся на регулярной основе и в своей работе используем от части и их методологию. А также передаем им информацию, связанную с нарушением прав человека на подконтрольной Украине территории. Как правило они на это реагируют и проводят свое расследование. Для подтверждения какого-либо факта им достаточно разговора с потерпевшим, родственником, свидетелем или врачом. Если есть документальное подтверждение хорошо, нет ничего страшного. Они зафиксировали случай, и факт считается подтвержденным, как полученный из источника, заслуживающего доверия.

— С какими трудностями приходится сталкиваться при работе непосредственно с пострадавшими?

— Основная трудность – это уговорить людей дать показания, чтобы обратиться в международную инстанцию. Люди ведь уже устали от войны, они никому не верят. Многие ездят на территорию Украины и боятся, что к ним будут применены какие-то санкции. Находясь на территории Украины, они также боятся сообщить о своей трагедии правоохранительным органам Украины, так как им придется фактически обвинить украинскую сторону в получении ранения или смерти своего родственника. Они боятся, что после такого заявления их обратно не выпустят, а еще, не дай бог, задержат.