Жители ДНР подали в ЕСПЧ иск о возмещении ущерба от обстрелов ВСУ

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Жители города Ясиноватая самопровозглашённой Донецкой народной республики обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованиями возместить ущерб, причинённый обстрелами со стороны ВСУ.
Жители ДНР подали в ЕСПЧ иск о возмещении ущерба от обстрелов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что иск подали жильцы двух подъездов дома №2 квартала «Молодёжный», который обстреливался 152-мм орудиями. В результате обстрела в ряде квартир были повреждены несущие конструкции, оконные и дверные блоки, внутренняя отделка.

«Сегодня мы вместе с соседями подали свои иски в Европейский суд по правам человека с требованием возместить ущерб, причинённый обстрелами со стороны украинских силовиков», — сказал один из заявителей Леонид.

По оценкам специалистов, общая сумма ущерба двум подъездам жилого дома превышает 44 млн рублей.

Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинение ещё одному командиру бригады Вооружённых сил Украины Алексею Майстренко по уголовному делу об обстрелах в Донбассе.

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