Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

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Правительство Украины поручило провести аудиторскую проверку деятельности «Нафтогаза». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал депутата «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко.
Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»
  • РИА Новости

«Назначить общество с ограниченной ответственностью Deloitte & Touche Ukrainian Services Company… субъектом аудиторской деятельности для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчётности акционерного общества «Нафтогаз Украины» за 2019—2020 годы», — следует из распоряжения, опубликованного депутатом.

2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщил о решении правительства сменить руководство «Нафтогаза»

Позднее в Минэкономразвития Украины опровергли данную информацию.

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