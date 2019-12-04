Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»
- РИА Новости
«Назначить общество с ограниченной ответственностью Deloitte & Touche Ukrainian Services Company… субъектом аудиторской деятельности для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчётности акционерного общества «Нафтогаз Украины» за 2019—2020 годы», — следует из распоряжения, опубликованного депутатом.
2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщил о решении правительства сменить руководство «Нафтогаза».
Позднее в Минэкономразвития Украины опровергли данную информацию.