Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

Правительство Украины поручило провести аудиторскую проверку деятельности «Нафтогаза». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал депутата «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко.

РИА Новости

«Назначить общество с ограниченной ответственностью Deloitte & Touche Ukrainian Services Company… субъектом аудиторской деятельности для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчётности акционерного общества «Нафтогаз Украины» за 2019—2020 годы», — следует из распоряжения, опубликованного депутатом. 2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщил о решении правительства сменить руководство «Нафтогаза». Позднее в Минэкономразвития Украины опровергли данную информацию.