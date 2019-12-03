В ЛНР обвинили ВСУ в постановочных обстрелах своих же позиций
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- AFP
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Отмечается присутствие подразделений национальной гвардии на подконтрольной Украине территории в районе населённого пункта Золотое, которые осуществляют постановочные обстрелы позиций ВСУ с целью их фиксации и дальнейшего обвинения защитников ЛНР в нарушении режима прекращения огня», — говорится в заявлении.
Уточняется, что наблюдатели республики, находящиеся в населённых пунктах Первомайск и Михайловка, зафиксировали огонь из стрелкового оружия на подконтрольной ВС Украины территории.
«Также обстрелы подтверждаются Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ», — добавили в Народной милиции.
Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в минировании дорог у населённых пунктов.