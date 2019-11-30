В ЛНР обвинили ВСУ в минировании дорог у населённых пунктов

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В Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что украинские силовики минируют дороги возле населённых пунктов в Донбассе. 
В ЛНР обвинили ВСУ в минировании дорог у населённых пунктов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Украинские силовики продолжают хаотичное минирование территорий вблизи населённых пунктов, находящихся в непосредственной близости от линии соприкосновения, в том числе в районах разведения сил и средств», — заявили в Народной милиции.

Отмечается, что военнослужащие ЛНР зафиксировали наличие минно-взрывных заграждений вдоль дороги в районе населённого пункта Золотое, которую используют местные жители и наблюдатели миссии ОБСЕ. В ЛНР утверждают, что минно-взрывные заграждения установила 72-я бригада Вооружённых сил Украины.

Ранее в ЛНР заявили о двух раненных в результате обстрела ВСУ.

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