Спикер Рады рассказал о едином народе Украины

Короткая ссылка
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны.
Спикер Рады рассказал о едином народе Украины
  • Reuters

«Я хотел бы отметить, что на Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках. Но это единый народ, единая страна. И я хотел бы всех уверить — если кто-то будет надеяться, что будут отваливаться, отходить ещё какие-то территории, то это только мечты», — заявил Разумков в ходе заседания согласительного совета Рады.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей, выразил готовность «принять пару областей» России.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал заявление Кулебы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить