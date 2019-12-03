Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло!» — подчеркнула Захарова.

Она сообщила, что «отправленные из Киева на «поиск» людей танки их не найдут».

«Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что «причины всех бед киевским властям надо искать в своих рядах».

«Мэры, губернаторы, политики всех мастей имели виды на жительство и гражданство других стран, проводя решения в их пользу и под их диктовку. А теперь власти удивляются, что и жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой, лишенные всех прав, включая голосование на всенародных выборах, захотели получить гражданство другого государства», — написала представитель МИД.

Ранее Зеленский заявил о намерении бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.