Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте президента Украины.

Указ в частности предусматривает диверсификацию источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, а также антрацита.

Отмечается, что согласно документу следует предусмотреть поставки из одного источника не более 30% от общих объёмов поставок.

Ранее Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.