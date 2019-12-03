Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины
Соответствующее поручение опубликовано на сайте президента Украины.
Указ в частности предусматривает диверсификацию источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, а также антрацита.
Отмечается, что согласно документу следует предусмотреть поставки из одного источника не более 30% от общих объёмов поставок.
Ранее Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.