В Совфеде оценили заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений

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Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН прокомментировал заявление заместителя гендиректора «Укроборонпрома» Мустафы Найема о преимуществе Украины над Россией на мировом рынке вооружений.
В Совфеде оценили заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений
  • РИА Новости

По его словам, многие страны постсоветского пространства продолжают эксплуатировать старую военную технику, для работы которой необходимы запасные части. В России их уже не производят, а украинские заводы по-прежнему выпускают в достаточном количестве, и именно в этом Украина, по мнению Клинцевича, нашла свою нишу.

«Те детали, которые они производят, — для танка Т-62 или даже Т-64, у нас эти танки давно не эксплуатируются. Поэтому пусть занимают первые места по производству того, что мы выпускали в 1940—1950-е годы. Здесь есть своя логика, на мой взгляд, которую пытаются для пиара использовать, наверное. Формально оспорить её нельзя, и никто здесь им конкуренцию составлять не будет», — пояснил сенатор.

В свою очередь, независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в беседе с «360» назвал такую позицию «Укроборонпрома» серьёзным преувеличением.

Он напомнил, что во времена СССР украинский ВПК был в основном интегрирован в советский, который после распада остался в России.

«Всё это сложно назвать прямой конкуренцией. Они действительно стали разрабатывать какие-то там конечные продукты, а интеграция с Россией была в основном прекращена. Но она была очень серьёзная — в РВСН, в стратегических ядерных силах и так далее», — подчеркнул Фельгенгауэр.

Ранее заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинский концерн «выигрывает» у России на внешних рынках.

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