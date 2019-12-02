В ЛНР отреагировали на заявление Зеленского о Минских соглашениях
- Reuters
«Заигрывая с радикалами озвучиванием предварительных условий к выполнению пунктов Минских соглашений, Зеленский сам загоняет себя в переговорный тупик в преддверии саммита «нормандской четвёрки», — приводит его слова ТАСС.
Мирошник считает, что вопрос о передаче Киеву контроля над границей в Донбассе «становится актуальным только после полного политического урегулирования».
При этом он уточнил, что, согласно Минским соглашениям, местные выборы в самопровозглашённых республиках Донбасса должны пройти на основе нового специального закона, который должен быть принят по согласованию с представителями ЛНР и ДНР.
Ранее Зеленский заявил, что не согласен с порядком выполнения Минских соглашений.