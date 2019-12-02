В ЛНР отреагировали на заявление Зеленского о Минских соглашениях

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Представитель самопровозглашённой ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский загоняет себя в переговорный тупик, заявляя о предварительных условиях к выполнению Минских соглашений.
В ЛНР отреагировали на заявление Зеленского о Минских соглашениях
  • Reuters

«Заигрывая с радикалами озвучиванием предварительных условий к выполнению пунктов Минских соглашений, Зеленский сам загоняет себя в переговорный тупик в преддверии саммита «нормандской четвёрки», — приводит его слова ТАСС.

Мирошник считает, что вопрос о передаче Киеву контроля над границей в Донбассе «становится актуальным только после полного политического урегулирования».

При этом он уточнил, что, согласно Минским соглашениям, местные выборы в самопровозглашённых республиках Донбасса должны пройти на основе нового специального закона, который должен быть принят по согласованию с представителями ЛНР и ДНР.

Ранее Зеленский заявил, что не согласен с порядком выполнения Минских соглашений.

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