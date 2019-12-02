В Госдуме оценили заявление о готовности Киева принять «пару областей» России

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал заявление украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева принять «пару областей» России в состав Украины.

По словам парламентария, никаких исторических оснований для передачи Украине областей, входящих в состав России, нет.

Он также отметил, что заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о возможном распаде Украины из-за притеснения национальных меньшинств, на которое отреагировал украинский вице-премьер, было логичным и актуальным.

«Власти Киева уже выступали с нотами в адрес венгерских и польских властей по поводу выдачи в большом количестве польских и венгерских паспортов гражданам Украины. Регионы рядом со Львовом уже давно ориентированы на Польшу. Кроме того, на Украине существует проблема языка. Нынешнее законодательство лишает национальные меньшинства своего языка. Поэтому замечание, которое сделал Володин, очень актуально для Украины. Действительно, эти факторы могут привести к распаду страны», — предупредил депутат.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей, выразил готовность «принять пару областей» России.