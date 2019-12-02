Госказначейство Украины рассказало об объёме средств на своём счету

Государственная казначейская служба Украины рассказала, сколько финансовых средств осталось на её счету.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что на едином счёте Госказначейства Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года находится чуть более 55 млрд гривен.

По данным издания, эта сумма на 3,6% превышает остаток средств, который был зафиксирован в начале предыдущего месяца.

Вместе с этим уточняется, что текущий остаток втрое больше показателя на аналогичную дату 2018 года.

Ранее в Министерстве юстиции Украины заявили о риске закрытия тюрем в стране из-за недостаточного финансирования.