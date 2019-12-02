Госказначейство Украины рассказало об объёме средств на своём счету

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Государственная казначейская служба Украины рассказала, сколько финансовых средств осталось на её счету.
Госказначейство Украины рассказало об объёме средств на своём счету
  • Reuters

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что на едином счёте Госказначейства Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года находится чуть более 55 млрд гривен.

По данным издания, эта сумма на 3,6% превышает остаток средств, который был зафиксирован в начале предыдущего месяца.

Вместе с этим уточняется, что текущий остаток втрое больше показателя на аналогичную дату 2018 года.

Ранее в Министерстве юстиции Украины заявили о риске закрытия тюрем в стране из-за недостаточного финансирования.

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