На Украине заявили о риске закрытия тюрем из-за проблем финансирования

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В Министерстве юстиции Украины заявили о риске закрытия тюрем в стране из-за недостаточного финансирования. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на главу ведомства Дениса Малюську.
На Украине заявили о риске закрытия тюрем из-за проблем финансирования
  • Pixabay

По его словам, Минюст преследует три ключевые цели: доступ заключённых к образованию и коррекционным программам, а также увеличение финансирования медицины, питания, быта и зарплат работников.

«К сожалению, в сегодняшнем бюджете мы не смогли получить увеличения финансирования пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение количества персонала там, где тюрьмы не заполнены», — сказал Малюська.

В сентябре стало известно, что стратегическим предприятиям Днепропетровской области Украины могут ограничить электроснабжение из-за накопившихся долгов.

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