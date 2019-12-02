Зеленский: власти Украины не желают производить впечатление попрошаек
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Об этом он сказал в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.
«Что касается Соединённых Штатов, я не хочу, чтобы мы производили впечатление попрошаек», — сказал он.
Зеленский добавил, что при общении с американским лидером Дональдом Трампом он не договаривался ни о чём по принципу «я даю тебе то-то, ты мне — то-то».
Ранее Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между Трампом и Зеленским.