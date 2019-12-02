Зеленский заявил, что в политике никому не доверяет

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что никому не доверяет в мировой политике.
Зеленский заявил, что в политике никому не доверяет
  • © Пресс-служба президента Украины

«Я никому не доверяю. В отличие от математики, политика — не точная наука. Здесь речь не идёт о решении уравнения с одним или несколькими неизвестными. В политике есть только неизвестные», — приводит РИА Новости слова Зеленского, сказанные в интервью французскому изданию Le Monde.

По его словам, каждый защищает свои интересы.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии у украинских властей желания производить впечатление попрошаек при общении с США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить