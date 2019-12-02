Зеленский заявил, что в политике никому не доверяет
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«Я никому не доверяю. В отличие от математики, политика — не точная наука. Здесь речь не идёт о решении уравнения с одним или несколькими неизвестными. В политике есть только неизвестные», — приводит РИА Новости слова Зеленского, сказанные в интервью французскому изданию Le Monde.
По его словам, каждый защищает свои интересы.
Ранее Зеленский заявил об отсутствии у украинских властей желания производить впечатление попрошаек при общении с США.