В Эстонии начинаются масштабные киберучения

В Эстонии на базе Академии Сил обороны в Тарту начинаются масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition.

«В учениях Cyber Coalition, которые пройдут со 2 по 6 декабря, примут участие 27 из 29 стран НАТО, Евросоюз и шесть партнеров альянса, среди которых Япония, Алжир, Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы эстонского Минобороны.

Отмечается, что страны-участницы представят почти 700 специалистов по кибербезопасности, технологов, военных и правительственных чиновников, представителей бизнеса.

В ходе учений будет разыгрываться приближенный к реальности сценарий кибератаки и его отражение.

В прошлом году в НАТО объявили о создании структуры наступательных киберсил.

