Командующий ВМС Украины получил французский орден «За заслуги»

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко награждён французским орденом «За заслуги». Об этом говорится в сообщении ВМС Украины.

Отмечается, что награждение состоялось в порту Одессы на борту корабля французских военно-морских сил Commandant Birot.

«Орден в торжественной обстановке командующему национального флота вручил посол Франции на Украине его превосходительство Этьен де Понсен», — заявили в ВМС.

Глава французского диппредставительства заявил, что этот орден является вторым по значимости во Франции. Также он уточнил, что президент Франции Эммануэль Макрон «лично наградил» Воронченко орденом, что говорит о его уважении к ВМС Украины.

Ранее Воронченко заявил, что Россия нарастила боевой потенциал своего Черноморского флота путём введения в строй кораблей — носителей крылатых ракет «Калибр».