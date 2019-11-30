Командующий ВМС Украины получил французский орден «За заслуги»

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Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко награждён французским орденом «За заслуги». Об этом говорится в сообщении ВМС Украины.
Командующий ВМС Украины получил французский орден «За заслуги»
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Отмечается, что награждение состоялось в порту Одессы на борту корабля французских военно-морских сил Commandant Birot.

«Орден в торжественной обстановке командующему национального флота вручил посол Франции на Украине его превосходительство Этьен де Понсен», — заявили в ВМС. 

Глава французского диппредставительства заявил, что этот орден является вторым по значимости во Франции. Также он уточнил, что президент Франции Эммануэль Макрон «лично наградил» Воронченко орденом, что говорит о его уважении к ВМС Украины. 

Ранее Воронченко заявил, что Россия нарастила боевой потенциал своего Черноморского флота путём введения в строй кораблей — носителей крылатых ракет «Калибр».

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