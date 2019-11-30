В результате взрыва в гараже в Харькове погибли три человека

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Трое мужчин погибли в результате взрыва в одном из гаражей в Харькове. Об этом сообщила ГСЧС Украины по Харьковской области.
В результате взрыва в гараже в Харькове погибли три человека
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«В 05:30 (06:30 мск. — RT) на номер 101 поступило сообщение о том, что, предварительно, прогремел взрыв в гаражном кооперативе «Слобода» по проезду 1-й Котласский, в гараже №512. К месту пожара были направлены три отделения на автоцистернах для тушения пожара», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели уточнили, что в гараже было зафиксировано возгорание, а также разрушение его стен и плит перекрытий. 

После локализации пожара и осмотра места ЧП было обнаружено тело одного погибшего.

По прибытии на место инцидента экскаватора начались работы по подъёму плит перекрытия. Тела ещё двух мужчин были обнаружены в автомобиле.

15 ноября пресс-служба Генштаба Украины сообщила о гибели двух сапёров в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области.

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