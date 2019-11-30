Медведчук назвал самоубийством для Киева попытку вернуть Донбасс силой

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что попытка вернуть Донбасс силой станет для Киева самоубийством.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «112 Украина».

Он выступил против заявлений ряда украинских политиков о том, что предоставление Донбассу статуса автономии в составе Украины окажется «капитуляцией».

«Тот, кто популяризирует подобный шаг (силовой путь возвращения территорий. — RT), является самоубийцей. Более того, он игнорирует основные национальные интересы», — заявил Медведчук.

Ранее Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского вернуть в страну всех граждан Украины.