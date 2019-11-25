Медведчук призвал Зеленского вернуть в страну всех граждан Украины

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал лидера государства Владимира Зеленского вернуть в страну всех граждан Украины, а не только удерживаемых лиц.
Медведчук призвал Зеленского вернуть в страну всех граждан Украины
  • Reuters

«Президент Украины (в данном случае господин Зеленский) должен ставить задачу не только возвращения людей, которые удерживаются... Он должен ставить задачу возвращения всех граждан, которые живут на неконтролируемых территориях, потому что... это граждане Украины», — отметил он в эфире телеканала NEWSONE.

Медведчук подчеркнул, что украинским властям необходимо убедить жителей самопровозглашённых республик Донбасса, что на Украине «им жить будет лучше».

Ранее Зеленский заявил о намерении обсудить на нормандском саммите 9 декабря конкретные сроки обмена пленными.

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