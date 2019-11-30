СМИ: В Киеве неизвестные устроили взрыв в отделении банка

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Ночью 30 ноября неизвестные устроили взрыв в отделении «Ощадбанка» в Днепровском районе Киева. Предположительно, целью злоумышленников был банкомат. 
СМИ: В Киеве неизвестные устроили взрыв в отделении банка
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Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на средства массовой информации.

По данным СМИ, в результате взрыва отделение «почти полностью разрушено», в том числе «внутри осыпался потолок, а витрину выбило наружу».

Отмечается, что после взрыва недалеко от банка лежало множество купюр номиналом 100 гривен. 

По информации агентства, к инциденту причастны двое мужчин. В украинской столице введён план «Сирена», ведётся поиск подозреваемых.

17 ноября два человека погибли при взрыве в общежитии в Киеве.

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